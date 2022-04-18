На Конотопщині поліцейські викрили чоловіка, який займався незаконним видобуванням піску Здійснюючи контрольно-пропускний режим на одному з блок-постів міста Конотоп, правоохоронці зупинили 46-річного чоловіка, який перевозив пісок на автомобілі ЗІЛ.

Під час перевірки поліцейські з’ясували, що конотопчанин не мав відповідних документів на перевезення копалин та викликали слідчо-оперативну групу.

Провівши необхідні першочергові слідчі дії, поліцейські встановили, що чоловік не маючи жодних законних підстав та документів видобував пісок у незаконному кустарному кар’єрі неподалік від села Гути.

Наразі автомобіль разом з видобутим піском затримано та поміщено на спеціальний майданчик.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр». Слідство триває.

Поліція Сумщини