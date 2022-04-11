За минулу добу на Сумщині виявлено 3 вибухонебезпечних предмети, з яких 1 знищено 18 квітня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійський снаряд та протитанкова граната, а також 1 артснаряд знищили.

Небезпечні знахідки було виявлено на Конотопщині та в м. Суми.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів, сховайтеся за міцною спорудою, краще за будівлею. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Повідомте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області