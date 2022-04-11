205 дітей загинули через збройну агресію РФ в Україні Більше 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинуло та більше 362 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 107, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Стало відомо, що 2 березня в м. Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня в Вишгородському районі Київської області в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.