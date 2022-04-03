Тростянецька громада отримала карету швидкої допомоги із Лондона

"Під час окупації росіяни знищіли практично всі карети швидкої допомоги як Тростянецької лікарні так і служби екстреної медичної допомоги, а також дві машини в ЦПМД. Тому сьогодні вкрай важливо відновити ті пошкодження або придбати новий транспорт для наших медзакладів. І от чергова машина надійшла до Тростянецької громади.

Цей автомобіль їхав до нас аж із Лондона. Хочу подякувати усій тростянецькій діаспорі яка сьогодні живе у Лондоні й за допомогою яких придбання й передача карети швидкої допомоги стала можливою. Перевагою цього автомобіля є те, що він може перевозити людей з обмеженими фізичними можливостями" - сказав міський голова Юрій Бова.