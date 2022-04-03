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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:55115

Роменщина попрощалася з Героєм російсько-української війни Юрієм Андрусенком

Сьогодні, 17 квітня, Роменська громада провела в останню путь Героя України Юрія АНДРУСЕНКА.

Юрій народився в с.Овлаші Роменського району Сумської області
В Глинському ВПУ отримав спеціальність водія.
Згодом навчався в Військовому інституті ракетних військ та артилерії (СумДУ)
Після закінчення навчального закладу за розподілом служив у військовій частині м.Болград Одеської обл.
У 2002 році військову частину було переведено до смт Гвардійське Новомосковсього р-ну Дніпропетровської обл., де Юрій і продовжив військову службу
Пройшов гарячі точки в антитерористичній операції на Донбасі, де отримав багато нагород за бездоганну службу у Збройних Силах України
У 2020 році у званні підполковника Збройних Сил України Юрій звільнився в запас за вислугою років, віддавши службі 25 років
Після повномасштабного вторгнення росії на територію України Юрій вступив до Територіальної оборони міста Дніпро. Приступив до виконання обов'язків начальника штабу бригади ТрО ЗСУ м.Дніпро. Доклав максимум зусиль для сформування гідної оборони на підпорядкованій ділянці
14.04.2022 підполковник Андрусенко Ю.М. загинув під час виконання службових обов'язків на Дніпропетровщині.
23 березня Юрію виповнилося 45...
 
 
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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