На Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях 16 квітня о 12:34, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Бакинська в м. Шостка.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено суху рослинність на площі до 0,3 га. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на два поруч розташовані садові будинки.

О 12:46 загоряння локалізували, а о 12:51 – повністю ліквідували.

Цього ж дня схожий випадок стався і обласному центрі, де о 15:35 надійшло повідомлення про загоряння сміття на відкритій території поблизу мосту по вул. Прокоф’єва.

О 15:49 силами чергового караулу 1 – ї державної пожежно – рятувальної частини загоряння повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.