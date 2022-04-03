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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30173

На Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях

16 квітня о 12:34, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Бакинська в м. Шостка.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено суху рослинність на площі до 0,3 га. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на два поруч розташовані садові будинки.
О 12:46 загоряння локалізували, а о 12:51 – повністю ліквідували.
Цього ж дня схожий випадок стався і обласному центрі, де о 15:35 надійшло повідомлення про загоряння сміття на відкритій території поблизу мосту по вул. Прокоф’єва.
О 15:49 силами чергового караулу 1 – ї державної пожежно – рятувальної частини загоряння повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 8 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Общество
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