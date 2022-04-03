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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:21119

Фейки та маніпуляції російської пропаганди минулої доби

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 16.04.2022 року.

Українські захисники продовжують боронити Маріуполь, однак у міноборони рф вже відрапортували, що «вся міська територія Маріуполя повністю зачищена від бойовиків «Азова», іноземних найманців та ЗСУ».
Застерігаємо: це – фейк

 Після заяви В.Зеленського щодо захисників Маріуполя, міноборони рф повідомило, що «неодноразово пропонувало Києву вивести військових з Маріуполя у будь-якому напрямку, щоби врятувати місто та людей, при цьому націоналістам гарантувалося життя, однак Київ відповів на ці пропозиції відмовою».
 Застерігаємо: це – маніпуляція!

В Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що війна рф проти України ведеться на благо людей. Для цього вони поширюють листівки з гаслом «постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима»
Застерігаємо: це – дезінформація!

Политика Маніпуляції Фейки
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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