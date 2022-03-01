Охтирська та Тростянецька філії Служби зайнятості відновили роботу Сьогодні після безпрецедентних руйнувань рашистів запрацювали всі комунікаційні канали Охтирської міськрайонної та Тростянецької районної філій.

Найближчими днями вони стануть до ладу і у Великій Писарівці. Всі інші філії та центри зайнятості здійснюють свою діяльність у штатному режимі.

Клієнти служби зайнятості і раніше мали змогу спілкуватися із спеціалістами служби, ставати та зніматися з обліку, отримувати допомогу з безробіття. Неоціненну роль тут, зокрема, зіграла «гаряча» лінія, яка й зараз працює.

Відтепер роботодавці, безробітні, шукачі роботу мають змогу отримати повноцінні послуги, більш ефективно скористатися порадами фахівців служби, які спільно з місцевими органами влади володіють ситуацією на ринку праці власних територій.

ДОВІДКОВО

У топ найбільш затребуваних працівників – трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, водії автотранспортних засобів, робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах, продавці продовольчих товарів, охоронники, швачки, підсобні робітники, слюсарі-ремонтники, бухгалтери. У період війни перелік професій, які найбільш потрібні роботодавцям, практично не змінився. Серед працевлаштованих, приміром, у березні-квітні цього року найбільше трактористів, водіїв, продавців, електрогазозварників, операторів заправних станцій, прибиральників. Потрібні були також агрономи, бухгалтери, пожежні, інженери лісового господарства, лікарі, медсестри.