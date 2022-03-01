Як функціонує освіта у Сумах? Під час щопонеділкової апаратної наради міський голова Олександр ЛИСЕНКО наголосив на тому, що заняття у освітніх закладах мають і надалі продовжуватися в дистанційному режимі, щоб діти мали змогу брати участь у навчально-виховному процесі з будь-якої точки світу.

Начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО зазначила, що наразі педагоги працюють у посиленому режимі. У закладах загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти триває освітній процес за дистанційною формою навчання. Працівники управління проводять моніторинги кількості учасників навчально-виховного процесу щоденно та наприкінці тижня.

Загалом 96,5% педагогів працюють дистанційно. Навчаються за такою формою 27769 учнів (згідно з даними на 8 квітня). Робота із залучення до навчання всіх дітей громади проводиться і далі. Поки що 531 дитина не бере участі в дистанційному навчанні, а 88 сімей не виходять на зв’язок.

Також забезпечено доступ до освітніх послуг дітям, які прибули з інших населених пунктів.

У дитсадках працюють чергові вихователі, які готові прийняти дошкільнят, яких батькам ні з ким залишити.

Для здобувачів освіти, а саме 3381 учня 4-х класів, були замовлені Свідоцтва про завершення навчання у початковій ланці у відповідності до Концепції «Нова українська школа».

Начальник управління додала, що заклади дошкільної освіти хоч і працюють у дистанційному режимі, проте є чергові вихователі у кожному садочку.

Крім того, освітяни займаються волонтерською діяльністю, триває благоустрій прилеглих територій у підпорядкованих управлінню закладах і установах.