Сумський гідрометцентр відновив інформування про погоду: що чекати сумчанам у найближчі дні Від сьогодні Сумський обласний гідрометцентр відновлює висвітлення гідрометеорологічної інформації.

Нагадаємо, що наші оперативні фахівці безперервно працюють, аби забезпечити державні служби, органи та відомства гідрометеорологічними прогнозами.

З міркувань безпеки, певний час Сумський гідрометцентр не поширював прогностичну інформацію у вільному доступі.

Наразі, відновлюємо активність у соціальних мережах, щоб наші громадяни мали доступ до загальних прогнозів.

Бережіть себе, все буде Україна!

Найближчими днями погода на Сумщині визначатиме атмосферний фронт та тилова частина циклону. Очікується вітряна, дощова та прохолодна погода.

12 квітня: Хмарно, дощ та мокрий сніг, місцями значний. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +1..+6°.

13 квітня: Хмарно з проясненнями, вночі місцями опади (дощ та мокрий сніг), вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2..+3°, вдень +3..+8°.

14 квітня: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2..+3°, вдень +7..+12°.