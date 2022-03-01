4 тонни гуманітарної допомоги для Тростянця

КНП «Тростянецька міська лікарня» отримала 4 тонни гуманітарної допомоги від міжнародного Червоного Хреста через управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Гуманітарний вантаж складається з медикаментів та перев’язочних матеріалів.
Департамент соціального захисту населення організував роботу call-центру, на телефони якого мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися щодо потреби в...
Відділення Перший Сумський гуманітарний штаб працює з питання харчування військовослужбовців та ТрО та точкова видача гуманітарної допомоги незахищеними верствами...
У сумському Першому гуманітарному штабі приймають заявки на отримання допомоги....
З приводу забезпечення населення лікарськими препаратами, начальник управління охорони здоров‘я Олена Чумаченко повідомила, що інсулінозалежні пацієнти з рецептами будуть скеруватись...
Сумщина отримала шість вантажівок протягом двох днів з гуманітарною допомогою від українських громад та регіонів, а також з Польщі, Франції...