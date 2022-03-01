Ведеться слідство за фактом загибелі жителя Тростянця в наслідок артобстрілу

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 21 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли житловий квартал у м. Тростянець. Унаслідок чого у власній квартирі від осколкових поранень загинув 34-річний Володимир. Також знищено та пошкоджено цивільну інфрастуктуру.
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