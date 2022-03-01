183 дитини загинули в Україні через збройну агресію РФ

Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами...
Більше 464 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не...
Станом на ранок 6 квітня 2022 року більше 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому...
Більше ніж 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок...
Станом на ранок 4 квітня 2022 року більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому...