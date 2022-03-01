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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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183 дитини загинули в Україні через збройну агресію РФ

Станом на 11 квітня 2022 року за офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому 183 дитини загинуло та більше 342 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98,
Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
 
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території смт. Ворзель в Київській області виявлено тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.
 
14 березня в результаті обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули два хлопчики 12 та 14 років.  
 
У м. Бородянка Київської області  внаслідок обстрілів загинула сім’я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені лише зараз.
 
10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.
 
9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї із пошкодженням спинного мозку.
 
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.
Право Загиблі діти
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