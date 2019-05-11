Працівники та батьки проти переїзду “Кадетського корпусу” із Сум до Хмельницького Працівники та батьки Сумського ліцею-інтернату “Кадетський корпус” виступили проти переїзду ліцею до Хмельницького, де базується Національна академія Державної прикордонної служби України.

“Кадетський корпус” підпорядковується Державній прикордонній службі. Наказ про переведення від керівника Держприкордонслужби надійшов до закладу 1 квітня. А до 8 квітня – усі працівники мають бути у Хмельницькому, пише Суспільне.

Суспільне Суми

“Шлях до Хмельницького – це ж не паличкою махнув – і там з’явилися. Це треба проїхати небезпечні ділянки траси. Наші люди із міста, хто їхав туди, повідомляли і про замінування, і про розрушення, і про розбиті мости. Є велика небезпека. І який зараз сенс у тому, щоб переводити?” – говорить Володимир Прощайло, методист.

“І яким чином, на що ми повинні погрузити матеріальну базу? У нас є люди, у яких мільйони цього матеріального майна, вони за це відповідають”, – каже Олена Смолянінова, вчителька хімії.

Мова йде про переїзд 250 працівників ліцею. Вчителі побоюються, що заклад не планують повертати до Сум, бо про терміни переїзду у наказі не йдеться. Цей рік, говорять працівники, можуть закінчити в дистанційному форматі. Зараз навчають дітей онлайн.

“Ну, хто з дітей поїде так далеко в інший зовсім край? І вчителі, і вихователі – це колектив, який збирався роками. Він буде порушений, не буде закладу, діти туди не поїдуть. Так, це може бути хмельницький якийсь там навчальний заклад, в нас фізично такого не відбудують, не буде закладу. І як у військовий час туди переїздити, де жити, хто нам буде давати таку можливість? Там скільки біженців. Там взагалі ніде жити”, – говорить Ірина Ткачова, вчителька історії.

Заступник начальника Кадетського корпусу Андрій Сидоренко записав відео у навчальному закладі, демонструючи стан різних приміщень – класів для навчання та проживання. За його словами, заклад готовий до прийняття студентів, не дивлячись на часткові руйнування від обстрілів.

Андрій Сидоренко демонструє стан приміщення "Кадетського корпусу". Фото: скріншот з відео Андрія Сидоренка

“Так, корпус має деякі пошкодження, вони є звичайно, бо відбулися удари неподалік, але можна зараз зайти в корпус і побачити, що він більш ніж на 80% придатний до використання, проживання дітей і роботи всього колективу. І вже зараз є небайдужі сумчани, які закликають створювати якийсь фонд підтримки і відновлювати”, – розповідає Ірина Данчишева, вчителька української мови.

Про переїзд учнів ліцею у наказі не йдеться. У соцмережах працівники закладу запустили флешмоб з підтримкою закладу. Його підтримали і сьогоднішні учні, і випускники.

Флешмоб у соцмережах на підтримку "Кадетського корпусу", Суспільне Суми

“Я представляю всіх обурених батьків, всіх дітей, які не просто здивовані, вони в розпачі, пробачте. Я знаю про цю проблему з першого дня, з 1 квітня і от коли ми після такої зустрічі з вчителями я повернулася додому, то мій син сказав: мамо, я знаю вже 54 причин, чому я не їду в Хмельницький. По-перше, ви далеко, по-друге, у мене в грудні День народження і ви не приїдете. Ну, це діти, пробачте”, – каже Ольга Ємельяненко, голова батьківського комітету ліцею.

Суспільне направило запит на коментар до Держприкордонслужби з проханням прояснити необхідність переїзду Сумського ліцею. Відповідь чекаємо. Педагогічний колектив та батьки написали відкритий лист до керівництва країни.

“Перед тим, як прийняти таке відповідальне рішення, не врахували ні думку керівника, ні думку вчителів, ні думку батьків, ні думку ліцеїстів. В Хмельницькому ліцеї ми ні служити, ні працювати не будемо. Це не тільки моя думка – це думка офіцерів, які сьогодні тут, у Сумах, разом зі мною, це думка працівників. Ми перейшли до Державної прикордонної служби у 2019 році. Протягом трьох років нас все перевіряли, все щось шукали і враження було таке, що цей заклад просто не потрібен”, – зазначає Юрій Свідлов, начальник “Кадетського корпусу”.

За рейтингом сайту “Освіторія”, за результатами ЗНО, з 43 закладів міста Суми, ліцей-інтернат торік посів 24 місце. 90% випускників склали іспити.