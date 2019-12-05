Батьки ліцеїстів та педагоги кадетського корпусу звернулися до голови Дежприкордонслужби щодо переїзду закладу з Сум до Хмельницького До редакції Данкор онлайн звернулися представники батьків ліцеїстів та педагоги кадетського корпусу щодо ситуації у закладі.

Як ми вже писали, Держприкордонслужба України, якій підпорядковується навчальний заклад, вирішила евакуювати його у Хмельницький. Проте батьки і педагоги проти.

Публікуємо їхній погляд на ситуацію:

«Керівництво Державної прикордонної служби України говорить про очну форму навчального процесу ліцеїстів. Це неможливо! Діти неповнолітні. Батьки не дадуть згоду на їх переїзд до Хмельницького: іде війна, і ніхто не знає, де завтра буде безпечніше - в Сумах чи в Хмельницькому. В усій Україні освітній процес відбувається дистанційно незалежно від місця розташування освітнього закладу та в якому стані він перебуває. З 21.03.2022 р. в ліцеї продовжено навчання дистанційно, тому немає сенсу організовувати очну форму навчання, коли лунають вибухи. Ліцеїсти (а вони неповнолітні діти!) мають бути в безпечному місці, із батьками.

Неправдивою, однобокою є інформація про пошкодження ліцею. На відео показано одне спальне приміщення з чотирьох. Так, зруйновано приміщення однієї роти (і це складає 20 %). Звичайно, є руйнування, але ж все інше вціліло. І навчальні класи практично всі цілі! За період дистанційного навчання і літніх канікул все відбудується! Відновлення будівлі та навчально-матеріальної бази, ремонт приміщень не потребує великих вкладень з боку держави. Сьогодні є багато бажаючих допомогти вирішувати дане питання на місцевому рівні.

Пане голово Державної прикордонної служби України, не вбивайте мрії дітей та їх родин, не знищуйте пам’ятку, окрасу Сумщини, залиште Ліцей у Сумах! Тільки так Ви зможете допомогти Ліцею», - йдеться в повідомленні.