У Сумах рятують кадетський корпус від переїзду Триває робота щодо питання збереження на Сумщині нашого історичного навчального закладу.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Цього тижня у мене відбулася розмова із Кирилом Тимошенко, заступником керівника Офісу Президента. Він активно нам допомагає у цьому питанні.

Учора до нас із робочою поїздкою на Сумщину прибув ще один заступник керівника Офісу Президента України, Олег Татаров, який безпосередньо курує правоохоронні органи. З ним ми додатково проговорили питання і так само зв'язувалися із паном Дейнеко.

Безпосередньо з Сергієм Дейнеко, керівником Держприкордонслужби України, ми провели вже кілька перемовин.

Я певен, що завтра ми зможемо провести зустріч із представниками колективу та батьків, де я поясню їм стан вирішення цього питання на сьогодні.

За можливості спробуємо рганізувати спільну онлайн-зустріч із керівником Державної прикордонної служби України, щоб Сергій Васильович безпосередньо почув думку та позицію батьків і трудового колективу!" - повідомив чиновник.