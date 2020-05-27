У Сумах рятують кадетський корпус від переїзду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Цього тижня у мене відбулася розмова із Кирилом Тимошенко, заступником керівника Офісу Президента. Він активно нам допомагає у цьому питанні.
Учора до нас із робочою поїздкою на Сумщину прибув ще один заступник керівника Офісу Президента України, Олег Татаров, який безпосередньо курує правоохоронні органи. З ним ми додатково проговорили питання і так само зв'язувалися із паном Дейнеко.
Безпосередньо з Сергієм Дейнеко, керівником Держприкордонслужби України, ми провели вже кілька перемовин.
Я певен, що завтра ми зможемо провести зустріч із представниками колективу та батьків, де я поясню їм стан вирішення цього питання на сьогодні.
За можливості спробуємо рганізувати спільну онлайн-зустріч із керівником Державної прикордонної служби України, щоб Сергій Васильович безпосередньо почув думку та позицію батьків і трудового колективу!" - повідомив чиновник.
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