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Сергей Скакун
Сегодня 14:55246

Стало известно, кого задержали на взятке в 1 тыс. долларов за прием ребенка в кадетский корпус

Среди задержанных вчера по подозрению в получении взятки за устройство ребенка в лицей имени Харитоненко «Кадетский корпус» был Андрей Сидоренко - заместитель руководителя лицея и пасынок его руководителя Юрия Свидлова.

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на свои источники.

Как сообщала Государственная пограничная служба Украины, 12 июня в Сумах по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, задокументирован факт противоправной деятельности военного должностного лица Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины.

Оба сообщника, после получения ими неправомерной выгоды, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Неправомерные средства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия проводились при оперативном сопровождении отдела внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду ГВВВБ «Восток» ГНСУ под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона и следователями Четвертого следственного отдела (с дислокацией в г. Сумы) Территориального управления подержанного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, сообщает Госпогранслужба.

Право Андрей Сидоренко Взятка Кадетский корпус
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