Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на свои источники.
Как сообщала Государственная пограничная служба Украины, 12 июня в Сумах по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, задокументирован факт противоправной деятельности военного должностного лица Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины.
Оба сообщника, после получения ими неправомерной выгоды, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Неправомерные средства изъяты.
Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Мероприятия проводились при оперативном сопровождении отдела внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду ГВВВБ «Восток» ГНСУ под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона и следователями Четвертого следственного отдела (с дислокацией в г. Сумы) Территориального управления подержанного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, сообщает Госпогранслужба.
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