"Снаряди падали поряд з вольєрами": оленяча ферма на Сумщині пережила обстріли російських військових

Це одна з трьох оленячих ферм в Україні. Знаходиться у Сумському районі. Основний напрямок роботи підприємства – вирощування зернових. Розведенням оленів займаються декілька років. Тут зараз утримується понад 300 голів європейських ланей та благородних оленів. Молоді оленячі роги – панти, здають на переробку для отримання ліків. Великі роги продають на сувеніри. Також займаються племінним розведенням, продають молодих оленів для мисливських господарств. Ініціатором розведення тварин був Олег Ільченко. Говорить — снаряди падали поряд з вольєрами, пише Суспільне.
Олег Ільченко — завідувач "Оленячої ферми" розповів: "Метрів 150, падали снаряди "Градів" і "Ураганів", та слава Богу в вольєр не попали, так що за період і за час війни по сьогоднішній день ні одна тварина не була ушкоджена. А також поруч з вольєром проїжджали орки, які за браком часу, мабуть, не змогли натішитись і постріляти цих милих тварин".
На фермі, у стаді ланей, є унікальний самець альбінос, говорить Олег Ільченко. На відміну від благородних оленів, лані не підпускають до себе та у разі появи людини – тікають. Годувати тварин доводилося і під час російських обстрілів.
Завідував ферми говорить: "Проблема під час війни була єдина, що було бездоріжжя, не можливо було підвезти фураж, щоб їх накормити, і щоб забезпечити їм повноцінний корм. Ми двічі на добу їх годуємо – вдень і ввечері. Годуємо сіном, силосом. Найбільше полюбляють кавуни і яблука. Дуже люблять і беруть із рук цей корм. Як для нас, певно, цукерки для діток, отак для них".
А це вже саме підприємство "Пролісок", яке бомбили та обстрілювали військові РФ. Тут вирва від авіабомби, скинутої на територію господарства.
Одну з бетонних плит вибухом кинуло на дах ангару з запасами сіна для оленів, зруйнувало заправку підприємства. Після бомбардувань та обстрілів, зайшла російська колона.
"Заходили російські військові, вони помародерствували в наших приміщеннях, було зруйновано комп’ютерне обладнання, обладнання, яке займається обліком виробничого процесу. Битовки, де люди жили в гуртожитку було зруйноване. Також було злито більше 40 тон дизельного пального, наразі ми підраховуємо точну суму цих збитків", — говорить головний інженер ТОВ "Пролісок" Віталій Галушка.
Російські солдати обстрілювали комбайни, трактори та, навіть, офісну комп’ютерну техніку.
А це перемовини російських військових, перехоплені Службою безпеки України і оприлюднені 29 березня. У розмові йдеться про наказ нищити села Скрягівка, Калинівка і Рябушки, що на Сумщині, поблизу яких і знаходиться оленяча ферма.