"Снаряди падали поряд з вольєрами": оленяча ферма на Сумщині пережила обстріли російських військових Від війни рятували оленів у Сумському районі. Саме по мирним селам, біля яких знаходиться приватна оленяча ферма, били російські військові та скидала бомби їх авіація. Повз вольєри проїздили російські танки, але жоден олень не постраждав.

Це одна з трьох оленячих ферм в Україні. Знаходиться у Сумському районі. Основний напрямок роботи підприємства – вирощування зернових. Розведенням оленів займаються декілька років. Тут зараз утримується понад 300 голів європейських ланей та благородних оленів. Молоді оленячі роги – панти, здають на переробку для отримання ліків. Великі роги продають на сувеніри. Також займаються племінним розведенням, продають молодих оленів для мисливських господарств. Ініціатором розведення тварин був Олег Ільченко. Говорить — снаряди падали поряд з вольєрами, пише Суспільне.

Суспільне Суми

Олег Ільченко — завідувач "Оленячої ферми" розповів: "Метрів 150, падали снаряди "Градів" і "Ураганів", та слава Богу в вольєр не попали, так що за період і за час війни по сьогоднішній день ні одна тварина не була ушкоджена. А також поруч з вольєром проїжджали орки, які за браком часу, мабуть, не змогли натішитись і постріляти цих милих тварин".

На фермі, у стаді ланей, є унікальний самець альбінос, говорить Олег Ільченко. На відміну від благородних оленів, лані не підпускають до себе та у разі появи людини – тікають. Годувати тварин доводилося і під час російських обстрілів.

Суспільне Суми

Завідував ферми говорить: "Проблема під час війни була єдина, що було бездоріжжя, не можливо було підвезти фураж, щоб їх накормити, і щоб забезпечити їм повноцінний корм. Ми двічі на добу їх годуємо – вдень і ввечері. Годуємо сіном, силосом. Найбільше полюбляють кавуни і яблука. Дуже люблять і беруть із рук цей корм. Як для нас, певно, цукерки для діток, отак для них".

А це вже саме підприємство "Пролісок", яке бомбили та обстрілювали військові РФ. Тут вирва від авіабомби, скинутої на територію господарства.

Суспільне Суми

Одну з бетонних плит вибухом кинуло на дах ангару з запасами сіна для оленів, зруйнувало заправку підприємства. Після бомбардувань та обстрілів, зайшла російська колона.

Суспільне Суми

"Заходили російські військові, вони помародерствували в наших приміщеннях, було зруйновано комп’ютерне обладнання, обладнання, яке займається обліком виробничого процесу. Битовки, де люди жили в гуртожитку було зруйноване. Також було злито більше 40 тон дизельного пального, наразі ми підраховуємо точну суму цих збитків", — говорить головний інженер ТОВ "Пролісок" Віталій Галушка.

Суспільне Суми

Російські солдати обстрілювали комбайни, трактори та, навіть, офісну комп’ютерну техніку.

А це перемовини російських військових, перехоплені Службою безпеки України і оприлюднені 29 березня. У розмові йдеться про наказ нищити села Скрягівка, Калинівка і Рябушки, що на Сумщині, поблизу яких і знаходиться оленяча ферма.