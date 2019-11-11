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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Держприкордонслужба наполягає на переведенні Кадетського корпусу з Сум до Хмельницького (відео)

Задля безпеки Держприкордонслужба змінює дислокацію ліцею з Сум, де навчалося майже 400 підлітків.

Про це повідомляє Держприкордонслужба на своїй сторінці у фейсбуці.

Рішення про зміну дислокації ліцею на період воєнного стану та з метою убезпечення особового складу прийняте керівництвом Державної прикордонної служби України.

Необхідність тимчасового переміщення ліцею Держприкордонслужби у більш безпечне місце пов'язана через значну близькість ворожих військ та пошкодженням приміщення ліцею. При цьому міська влада та керівництво вишів міста Хмельницького готові забезпечити умови для проживання та якісного очного навчального процесу ліцеїстів.
Відмітимо, що зранку 24 лютого цього року керівництво ліцею одразу отримало вказівку з Адміністрації Держприкордонслужби убезпечити усіх вихованців ліцею, направивши їх до місць проживання. А військовослужбовці навчального закладу мали перейти під оперативне підпорядкування визначених військових органів. Рішення було цілком виправданим, у перші ж дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, навчальний заклад був обстріляний ворожими силами. Це спричинило пошкодження приміщень та несло велику загрозу життю вихованцям і персоналу навчального закладу.
З міркувань безпеки наказ про зміну дислокації було видано після припинення активних бойових дій поблизу Сум. Проте деякі військовослужбовці намагаються ухилитися від виконання поставленого наказу та через публічні виступи змусити керівництво Держприкордонслужби відмінити рішення про розгортання навчального процесу у більш безпечному місці, йдеться в повідомленні.

Общество Кадетский корпус
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