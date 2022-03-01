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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:1561

У Сумах завершено масштабні ремонтно-відновлювальні роботи на колекторі

Унаслідок довготривалої експлуатації та дії агресивних речовин стічних вод два тижні тому стався порив залізобетонного каналізаційного колектора діаметром 400 мм по вулиці Прокоф’єва, 25.

Фахівцями сумського водоканалу оперативно було здійснено локалізацію аварії та організацію робіт із її усунення.

Однак під час проведення аварійно-ремонтних робіт були зафіксовані додаткові ділянки руйнування.
Тож для забезпечення стабільного водовідведення житлового масиву від вулиці Катерини Зеленко до вулиці Кринична працівники КП «Міськводоканал» здійснили реконструкцію 66 метрів самопливної каналізації шляхом санації - протягування у зруйнований залізобетонний колектор сучасної пластикової труби діаметром 300 мм. Наразі завершені аварійно-відновлювальні роботи, які виконувалися на глибині 6 м, без відключення води мешканцям.

Ситуація в місті з питання стабільного водовідведення на сьогодні контрольована завдяки цілодобовій роботі бригад каналізаційного управління.

Экономика Колектор
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