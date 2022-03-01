Жителі Тростянецької громади повертаються до роботи У цей непростий для України час служба зайнятості продовжує працювати та надавати послуги. На ранок 24 лютого Тростянецька громада стала однією з перших об'єктів російського вторгнення на територію нашої незалежної держави.

Незважаючи на складну ситуацію, центри зайнятості Сумщини продовжують свою роботу. Здійснюється реєстрація безробітних, нараховується допомога по безробіттю, щоденно відбуваються консультації клієнтів у телефонному режимі та за допомогою інших каналів комунікації.

Зареєстровані безробітні Тростянецької районної філії обслуговуються дистанційно. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюється через єдиний державний портал Дія та його мобільну версію, а також за допомогою засобів телекомунікайного зв’язку.

Після звільнення міста від окупантів жителі громади повертаються до роботи. Підприємство агрофірма «Лан» і ТОВ «Дружба нова» запрошують до весняно-польових робіт трактористів-машиністів, підсобних робітників та водіїв.

За словами директора Сумської обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, головним пріоритетом у діяльності служби в період воєнного стану є сприяння працевлаштуванню безробітних на вільні робочі місця, а також посилення гарантій на отримання допомоги по безробіттю.