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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:08204

Жителі Тростянецької громади повертаються до роботи

У цей непростий для України час служба зайнятості продовжує працювати та надавати послуги. На ранок 24 лютого Тростянецька громада стала однією з перших об'єктів російського вторгнення на територію нашої незалежної держави.

Незважаючи на складну ситуацію, центри зайнятості Сумщини продовжують свою роботу. Здійснюється реєстрація безробітних, нараховується допомога по безробіттю, щоденно відбуваються консультації клієнтів у телефонному режимі та за допомогою інших каналів комунікації.

Зареєстровані безробітні Тростянецької районної філії обслуговуються дистанційно. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюється через єдиний державний портал Дія та його мобільну версію, а також за допомогою засобів телекомунікайного зв’язку.

Після звільнення міста від окупантів жителі громади повертаються до роботи. Підприємство агрофірма «Лан» і ТОВ «Дружба нова» запрошують до весняно-польових робіт трактористів-машиністів, підсобних робітників та водіїв.

За словами директора Сумської обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, головним пріоритетом у діяльності служби в період воєнного стану є сприяння працевлаштуванню безробітних на вільні робочі місця, а також посилення гарантій на отримання допомоги по безробіттю.

Экономика
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