У Шостці поліцейський патруль виявив у двох перехожих наркотики Учора на території Шостки працювали спільні патрулі з числа дільничних офіцерів поліції та представників роти поліції особливого призначення.

Так, під час патрулювання вулиць міста поліцейські побачили двох чоловіків, які вживали пиво, що заборонено в громадських місцях.

Під час поверхневого огляду у правопорушників працівники поліції виявили паперові згортки з сухою та подрібненою рослинною речовиною, зовні схожою на марихуану.

Знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.