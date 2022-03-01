Міськводоканал Сум відновлює прийом громадян

Обслуговування споживачів здійснюється у робочі дні з 8:00 до 16:00 у приміщенні адмінбудівлі водоканалу (1-й поверх, кабінет № 4).
Телефони для зв’язку – 050-342-34-48, 700-156, 700-157, 700-158.
Асоціація "Укрводоканалекологія" і до війни слугувала об'єднуючою ланкою для водоканалів України, захищала їхні інтереси та надавала необхідну допомогу....
Сьогодні, 21 березня, стався порив водомережі Д-400 мм на території Ново-Оболонського водозабору....
Сумський міськводоканал постійно працює над тим, щоб мешканці Сум були з водопостачанням....
Сумське КП "Міськводоканал" повідомляє про проведення аварійних робіт....
Звертаємося до приймальних пунктів металобрухту, волонтерів та небайдужих містян!...