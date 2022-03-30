Охтирські поліцейські викрили чергового мародера Щоденно працівники Охтирського районного відділу поліції патрулюють вилиці міста, слідкуючи за безпекою, дотриманням комендантської години, а також з метою профілактики та недопущення вчинення фактів мародерства.

Так, під час несення служби поліцейські спільно з небайдужими громадянами виявили місцевого мешканця, який намагався вчинити крадіжку майна з однієї з будівель на території залізничної станції м. Охтирка.

Зловмисник пояснив, що пішов на злочин з метою заробітку. Викрадену побутову хімію планував продати. Так як вказана територія неодноразово піддавалася обстрілам, чоловік вирішив, що зможе залишитися невикритим.

Зловмисника буде залучено для проведення робіт з благоустрою міста і в подальшому надано відповідну правову оцінку його діям.

Поліція Сумщини