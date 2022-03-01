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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:38482

На Сумщині поранено трьох дорослих та 9-річну дитину

За фактом 9-річної дівчини та трьох дорослих унаслідок артобстрілу на Сумщині розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 24 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, здійснили артилерійський обстріл м. Тростянець. Унаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали 9-річна дівчинка та троє дорослих місцевих жителів.
Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.

Право Поранення
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