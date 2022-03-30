На Конотопщині поліцейські викрили жінку, яка займалась незаконним продажем тютюнових виробів Кожного дня поліцейські Конотопського районного відділу поліції здійснюють патрулювання міста та району.

Одним із завдань правоохоронців залишається виявлення та припинення нелегального обігу підакцизної продукції на території міста та виявлення осіб, які причетні до торгівлі самогону та контрафактними цигарками.

Так, патрулюючи територію обслуговування поліцейські на одному із ринків міста виявили жінку, яка здійснювала продаж контрафактних тютюнових виробів. Як результат цигарки було вилучено.

На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 "Порушення правил торгівлі тютюновими виробами" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 10 200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від їх продажу.

Поліція звертається до громадян: будьте свідомими, не споживайте нелегальну продукцію!

Поліція Сумщини