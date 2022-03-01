Консультації лікарів - вузьких спеціалістів в Сумах

Лікувальна мережа міста продовжує працювати та надавати допомогу мешканцям Сумської територіальної громади.
До вашої уваги інформація щодо роботи КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона».
Кол-центр закладу працює цілодобово тел: 0-800-333-103.
Графік роботи лікарів поліклініки на 28.03. – 01.04.
Лілія ГОРДІЄНКО-КОЛОТВІНА, лікар–невролог, 9.00-14.00.
Володимир ЯРКОВИЙ, лікар–ортопед, 9.00-14.00.
Юлія НАУМКО, лікар-ендокринолог, 9.00-14.00.
Тетяна САВЧЕНКО, лікар-ендокринолог, терапевт, 9.00-14.00.
Вікторія КІСІЛЬ, лікар-офтальмолог, 9.00-14.00.
Анна МИХАЙЛИК, лікар-отоларинголог, 9.00-14.00.
Тетяна СОЛОВЙОВА лікар-ревматолог, кардіолог, 9.00-14.00
28 березня та 31 березня -
Ірина ПІДДУБНА, лікар-гінеколог, 9.00-14.00.
30 березня -
Ірина ДВОЄГЛАЗОВА лікар-гінеколог, 9.00-14.00.
29 березня та 1 квітня
Ірина ПИЛИПЕНКО лікар ФД, УЗД серця, 9.00-14.00.
Графік роботи стаціонарних відділень КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона»:
Неврологічне відділення – цілодобово;
Загально-терапевтичне відділення – цілодобово;
Кардіологічне відділення – цілодобово;
Загальнохірургічне відділення в тому числі ортопедо-травматологічні – цілодобово.
Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії – цілодобово.
Відділення невідкладної допомоги - цілодобово.