У звільненому Тростянці рятувальники надають громадянам всебічну допомогу Відколи місто Тростянець звільнили від ворожих військ, у співробітників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини з’явилось більше можливостей надавати найрізноманітнішу допомогу мирним громадянам.

Щоденно рятувальники беруть участь у відновленні життєдіяльності міста. Особлива увага приділяється місцевим жителям, серед яких розповсюджують речі першої необхідності. Спільно з медиками проводяться заходи по госпіталізації громадян, які потребують медичної допомоги. Співробітники ДСНС допомагають людям, що бажають скористатися евакуаційними автобусами, для того, аби виїхати за межі міста.

Також в м. Тростянець працюють кінологічні та піротехнічні підрозділи ДСНС, які проводять пошукові роботи, здійснюють заходи по розмінування міста, а також вилучають вибухонебезпечні предмети.

Нагадуємо, що весь період окупації Тростянця ворожими військами, в місті окрім мирного населення знаходились рятувальники, які щоденно виконували свої обов’язки, часто під обстрілами ліквідовувати пожежі, що виникали через ворожі удари. Пишаємось кожним співробітником 24-ї державної пожежно-рятувальної частини

ГУ ДСНС України у Сумській області