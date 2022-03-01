Прийом сімейних лікарів у Сумах 26 березня Інформація станом на 26.03.2022, якщо не буде перешкод у зв’язку з бойовими діями.

Станом на 26.03.2022 працюють, якщо не буде перешкод у зв’язку з бойовими діями:

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги №1» СМР.

Амбулаторія (вул. Іллінська 48-50) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.

Амбулаторія (вул. Аніщенко, 10) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.

Амбулаторія (вул. Ковпака,7) 08:00 - 12:00, прийом веде лікар для дорослих та дітей.

Амбулаторія (вул. Праці,3) у будівлі дитячої поліклініки педіатр веде прийом 08:00-12:00. У зв’язку з кадровим дефіцитом у будівлі дорослої поліклініки лікарні №4 прийом лікарів не проводиться, в амбулаторії чергує медична сестра, яка консультує хворих та вирішує ряд невідкладних питань. Для отримання допомоги також можна звертатись до амбулаторій по вул. Іллінська 48/50 (амбулаторії №1 та №3) або вул. Ковпака,7 (амбулаторія №5). Телефони для уточнень 0542-78-77-00 та 050-470-20-03).

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги №2» СМР.

Амбулаторія (вул. Привокзальна,буд.3А), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка,буд.33/1), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.

Амбулаторія (вул. Івана Сірка,буд.3), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі - педіатри.

Амбулаторія (вул. Паркова,буд.1), 08:00 - 12:00, прийом ведуть лікарі для дорослих та дітей.