У Глухові продавали пиво попри заборону

Незважаючи на заборону на реалізацію алкоголю, власниця магазину продовжила свою діяльність, продаючи хмільний напій всім бажаючим.
Під час проведення превентивних заходів націлених на виявлення осіб, які займаються незаконним продажем алкоголю, поліцейські отримали інформацію, що в одному з магазинів міста реалізовується пиво та слабоалкогольні напої.
Навідавшись до вказаної крамниці, правоохоронці побачили чергу з бажаючих придбати хмільний напій.
В подальшому поліцейські вилучили з торгівельної точки 100 пляшок пива об’ємом півлітра та 96 – об’ємом 1,25 літра.
На 49-річну власницю магазину правоохоронці склали адміністративний протокол за ознаками ч. 2 ст. 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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