Окупанти знову бомбардували Охтирку, у Тростянці під час обстрілу пошкоджено газопровід, – голова Сумської ОВА Російські окупанти у п'ятницю, 25 березня, продовжили завдавати руйнівних ударів по містах Сумської області.

Зокрема у Тростянці внслідок ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід.

Через це частину абонентів до усунення проблеми можуть відключити від газопостачання. Про це у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Місто Охтирка, яке противник продовжує стирати з лиця землі, знову зазнало бомбардування. Росіяни скинули велику бомбу, через що відбулися значні руйнування.

"На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат", – сказав Живицький.

Під вогнем був й обласний центр – місто Суми, а також його околиці.

Загалом у регіоні, де окремі громади перебувають під тимчасовим контролем окупантів, тривали активні бої. ЗСУ билися с противником у Конотопському, Охтирському та Сумському районах. Через постійні обстріли та пошкодження мереж є чимало людей, які залишаються без електроенергії, газу та зв’язку.