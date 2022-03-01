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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 08:39355

Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей

Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинуло 136 дітей.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській - 20, столиці - 16, Житомирській - 15, та Сумській - 14 областях.
 
25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.
 
24 березня 2022 року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.
 
23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів,  родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.
 
Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.
 
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах  активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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