Нам треба бути готовими до всього, - керівник Сумської ОВА Живицький про можливе застосування рашистами хімічної зброї Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, як планує готувати область до можливої хімічної атаки з боку ворожих російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це йдеться у відеозверненні Живицького

"Питання, яке останнім часом дуже активно обговорюється і в міжнародному середовищі, і в нас у регіоні відносно того, що ворог може застосувати хімічну зброю, можливо, ядерну зброю…

Ми бачимо, що розвідки провідних країн світу говорять про таку ймовірність.

Нам треба бути готовими до всього…

Ми обов’язково оприлюднимо інформацію, як себе поводити в разі хімічної загрози, загрози хімічної атаки.

Ми сподіваємося і молимося, щоб цього не відбулося, але треба готуватися.