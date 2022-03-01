Сумчанка виграла дві медалі на півмарафонах в Ізраїлі Сумська легкоатлетка Марія Радько взяла участь у двох напівмарафонах в Ізраїлі.

Про це вона написала у Фейсбуці.

Всю зиму я готувалася, щоб успішно виступати на весняних змаганнях.

⠀ Моїм першим стартом у цьому році був забіг в Тель-Авів. Я прилетіла до Ізраїлю 23 лютого з думками лише про змагання. Вранці 24 лютого прокинулася від повідомлень своїх рідних « На нашу Україну напала росія, Київ обстрілюють, ми сидимо в метро». Звичайно я не могла заспокоїтися, переживала за свою сім’ю та друзів, за країну, за нашу армію. В думках весь день і ніч я була поруч з ними. Тяжко було зібратися і вийти на старт. Але ж ми українці сильний народ. Нас так легко не зламати.

⠀25 лютого я вийшла на старт Tel-Aviv Marathon і посіла 3 місце. В той момент я пишалася честю представляти Україну як спортсмен. Після змагань я не мала змоги повернутися до рідної домівки і була вимушена поїхати в Угорщину.

⠀Місяць важких тренувань. І я знов повертаюсь в Ізраїль з українським прапором, який зшила власноруч. Цього разу емоціональний стан був значно кращий, але погодні умови були такі, що не хотіла зовсім виходити на вулицю. В моєму волоссі була заплетена стрічка жовто-блакитного кольору і це придавало мотивації для боротьби.

⠀Все вийшло, я посіла друге місце і з гордістю тримала прапор України.

⠀На цьому я не планую зупинятися і продовжу робити те, що я вмію добре – бігти. Я зроблю все що в моїх силах, щоб отримувати перемогу. І, звичайно, частину призових грошей відправляти на потреби нашої армії.

⠀Я дуже хочу, щоб якнайшвидше закінчилася війна, ми могли повернутися додому і відбудувати нашу країну. Бажаю всім мирного неба над головою.