На Липоводолинщині двоє чоловіків намагалися вчинити крадіжку з господарства літнього подружжя До поліцейських від територіальної оборони надійшло повідомлення про те , що в одному сіл на Липоводолинщині під час вчинення крадіжки було затримано двох чоловіків.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група. Так, під час перевірки правоохоронці з'ясували, що двоє жителів Роменського району проникли до гаражу літнього подружжя, які саме були вдома. Господарі ж почувши шум зателефонували до знайомих з територіальної оборони.

Зловмисники встигли зламати замок до гражу та забрати з багажного відділення автомобіля деякі інструменти та бензопилу. Та, втекти з місця злочину вони не встигли, бо несподівано для них їх застали "на гарячому".

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 15 "Замах на злочин" , ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.