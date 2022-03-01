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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
25.03.2022 14:551062

Минула доба на Сумщині

Інформація від голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького.

Минула доба на Сумщині.
Почну з найгарячішої точки: Тростянець. Наші збройні сили ведуть бої за звільнення громади! Під кулями і обстрілами громада працює: лікарі роблять свою роботу, місцеві волонтери й активісти підтримують життя в громаді, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Розумію, вам хочеться більше знати про ситуацію в місті, та поки тривають бої.
Орки впираються, від них живих і мертвих купа проблем. Вони не дозволяють ховати наших людей. Доводиться робити могили на городах приватних будинків.
А от трупи орків нікому не потрібні, вони своїх не забирають, і нашим не дозволяють прибирати тіла які валяються по місту і смердять. Це ситуація яскраво показує сутність орків. А враховуючи що у місцевому морзі немає електроенергії кілька діб поспіль, ситуація складна.
Щодо зв'язку: у громаді він є, утім немає як зарядити телефони. Багатьом з нас не вдається зв'язатися з близькими саме через це. Орки не підпускають енергетиків полагодили мережі, світла немає.
 
Вчора тривали бої в Конотопському районі. Двоє наших людей поранено, ще двох — вбили ворожі російські військові.
 
У той же день, у селі Великий Самбір орки обстріляли з вогнепальної зброї місцевих цивільних жителів. Дві людини загинули на місці. 
 
За минулу добу під час обстрілів Сироватки і Низів орки зруйнували фермерське господарство! Також знищені кілька людських домівок.
Є поранені, у лікарні - п'ятеро.
 
Продовжуються викрадення людей у прикордонних селах Краснопільської громади, вчора військові рф викрали чоловіка.
 
Годину тому, коли тривала повітряна тривога, вороги бомбили Охтирку. Пошкодження і жертви - з'ясовуються.
Общество
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