Конотопські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні розбійного нападу Подія сталася 18 березня близько 11 години в місті Конотоп. Невідомий чоловік під виглядом тероборонівця скоїв розбійний напад на одиноку пенсіонерку. Наразі чоловіку вже обрано міру запобіжного заходу.

Про злочин хдо поліції повідомила сама 70-річна потерпіла. Поліцейським, які прибули на виклик, жінка розповіла, що до неї додому прийшов невідомий чоловік, який скориставшись військовим станом у країні, назвався представником територіальної оборони, почав вимагати гроші та коштовні речі на потреби військовим.

Жінка, запідозривши, що незнайомець каже неправду, почала проганяти його з будинку. Та зловмисник не відступив і почав бити та душити її, вимагаючи грошові кошти та цінні речі. А коли отримав бажане, пішов у невідомому напрямку.