Конотопські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні розбійного нападу

Про злочин хдо поліції повідомила сама 70-річна потерпіла. Поліцейським, які прибули на виклик, жінка розповіла, що до неї додому прийшов невідомий чоловік, який скориставшись військовим станом у країні, назвався представником територіальної оборони, почав вимагати гроші та коштовні речі на потреби військовим.
Жінка, запідозривши, що незнайомець каже неправду, почала проганяти його з будинку. Та зловмисник не відступив і почав бити та душити її, вимагаючи грошові кошти та цінні речі. А коли отримав бажане, пішов у невідомому напрямку.