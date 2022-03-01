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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
25.03.2022 14:46540

Конотопські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні розбійного нападу

Подія сталася 18 березня близько 11 години в місті Конотоп. Невідомий чоловік під виглядом тероборонівця скоїв розбійний напад на одиноку пенсіонерку. Наразі чоловіку вже обрано міру запобіжного заходу.

Про злочин хдо поліції повідомила сама 70-річна потерпіла. Поліцейським, які прибули на виклик, жінка розповіла, що до неї додому прийшов невідомий чоловік, який скориставшись військовим станом у країні, назвався представником територіальної оборони, почав вимагати гроші та коштовні речі на потреби військовим. 
 
Жінка, запідозривши, що незнайомець каже неправду, почала проганяти його з будинку. Та зловмисник не відступив і  почав бити та душити її, вимагаючи грошові кошти та цінні речі. А коли отримав бажане, пішов у невідомому напрямку.
Право Розбій
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