У Ромнах провели в останню путь Героя України Максима Білоконя Сьогодні у Ромнах провели в останню путь Героя України, старшого лейтенанта Максима Білоконя, який загинув на Чернігівщині, боронячи рідну землю від російських загарбників.

Жалобна церемонія відбулася на Алеї Героїв. Жителі міста на чолі із керівником громади Олегом Стогнієм та головою районної ради Іваном Яременком схилили голови у скорботі за загиблим земляком.

Настоятель Всіхсвятського храму Дмитрій Долгий закликав присутніх завжди пам’ятати тих, хто віддав найдорожче — життя, за те, щоб кожен із нас жив в Україні під мирним небом.

Вічна пам’ять і Царство Небесне загиблим захисникам Батьківщини. А нам, кожному із живих, варто докласти максимум зусиль для наближення перемоги над російськими ордами, щоб жертовний подвиг героїв не був марним.