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Сергей Скакун
Сергей Скакун
25.03.2022 13:073591

У Ромнах провели в останню путь Героя України Максима Білоконя

Сьогодні у Ромнах провели в останню путь Героя України, старшого лейтенанта Максима Білоконя, який загинув на Чернігівщині, боронячи рідну землю від російських загарбників.

Жалобна церемонія відбулася на Алеї Героїв. Жителі міста на чолі із керівником громади Олегом Стогнієм та головою районної ради Іваном Яременком схилили голови у скорботі за загиблим земляком.
Настоятель Всіхсвятського храму Дмитрій Долгий закликав присутніх завжди пам’ятати тих, хто віддав найдорожче — життя, за те, щоб кожен із нас жив в Україні під мирним небом.
Вічна пам’ять і Царство Небесне загиблим захисникам Батьківщини. А нам, кожному із живих, варто докласти максимум зусиль для наближення перемоги над російськими ордами, щоб жертовний подвиг героїв не був марним.
Довідка

Максим Білоконь народився у місті Ромнах Сумської області України.
Закінчив Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України (2015), Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Під час нападу російських військ брав участь в обороні Чернігова, знищив диверсійно-розвідувальну групу та 2 танки противника.
27 лютого 2022 року загинув при обороні міста Чернігів від російських окупантів разом зі своїм танковим екіпажем.
2 березня 2022 року — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі — присвоєно звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Общество
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