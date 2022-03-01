На Липоводолинщині рятувальники ліквідували пожежу в лазні 24 березня о 16:59 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу лазні в с. Байрак, Липоводолинської ОТГ.

На гасіння, подолавши відстань близько 15 км, прибув черговий караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини із смт Липова Долина.

Як було встановлено, загоряння сталося в середині лазні, яка була прибудована до літньої кухні. Ускладнювало ситуацію те, що споруда була дерев’яна та облицьована горючим утеплювачем. Через сильне задимлення в осередку горіння рятувальники працювали у захисних апаратах. О 17:22 пожежу локалізували, запобігши поширенню на всю лазню, літню кухню та розташований поруч житловий бвасудинок. О 17:47загоряння остаточно приборкали.

За За попередніми висновками, припустима причина пожежі - :недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Головне управління ДСНС України у Сумській області