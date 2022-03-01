У Бурині рятувальники приборкували пожежу житлового будинку (ВІДЕО) 21 березня о 17:14 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу житлового будинку по вул. Василя Стуса у м. Буринь, Конотопського району.

На гасіння залучили черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, загоряння сталося в середині будинку, вогонь поширився на значну площу. Через сильне задимлення в осердку горіння вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах. Для дозаправки водою автоцистерни довелося напрявляти до найближчого пожежного гідранту, що знаходився в 3 км від місця пожежі. О 17:32 загоряння локалізували, запобігши перекиданню його на покрівлю та весь будинок. О 19:25 пожежу ліквідували.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області