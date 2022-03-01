Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 06:581

Сумський нумеролог порахував коли завершиться війна

Ментальна перемога сталася ще 7-9 березня, каже нумеролог Владислав Грицай.

Російські окупанти деморалізовані, ЗСУ відбивають їх на багатьох напрямках. Тому астрологи і нумерологи дають прогнози щодо завершення війни в Україні.

Так, нумеролог і таролог Владислав Грицай з Сум прогнозує, що війна в Україні завершиться вже в 20 числах квітня 2022 року. Про це він сказав в ефірі одного з українських каналів.

За його словами, вже можна говорити про перемогу українців на ментальному рівні над росіянами. Ця перемога сталася ще 7-9 березня, каже нумеролог.

"Все завершиться в 20 числах квітня. Думаю, десь в районі 24 квітня. Однак завершення війни не означатиме конкретний юридичний статус Донбасу і Криму", – сказав Грицай.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумський нумеролог порахував коли завершиться війна
Сегодня 06:58
Сумські поліцейські затримали п'яного чоловіка, який вчинив стрілянину з автомату
Вчера 17:59
У Середина-Буді вогнеборці врятували від знищення житловий будинок та погріб
Вчера 16:53
На Сумщині за минулу добу рятувальники чотири рази ліквідовували загоряння сухостою (ВІДЕО)
Вчера 16:09
На Путивльщині рашисти стріляли в приватну оселю
Вчера 15:55
Михайло Фоменко відмовився від евакуації з Сум
Вчера 15:29
У Сумах рятувальники провели онлайн урок безпеки в умовах воєнного часу
Вчера 15:21
Сумиобленерго попереджає про можливі коливання напруги
Вчера 15:11
Буринські поліцейські викрили чоловіка у незаконній торгівлі алкоголем
Вчера 14:20
view counter

Статьи

Дмитрий Живицкий: «Какое отношение к русским? Никакое. Это изгои на тысячу лет»
Вчера 20:20
Як отримати ліки на Сумщині під час війни
20.03.2022 21:47
5 кроків, щоб розпізнати фейкову новину
19.03.2022 12:19
13 днів: волонтерство, боротьба з фейками, життя під обстрілами, евакуація. Драматична історія журналістки з Сум
17.03.2022 19:54
Як біженцям не потрапити в рабство до торговців людьми
17.03.2022 12:54
Правила, що врятують життя: що робити, коли чуєте поблизу літак?
17.03.2022 09:29
Як надати дитині першу психологічну допомогу?
15.03.2022 20:50
"Місто вмирає на очах". Охтирка майже три тижні живе під авіанальотами росії
15.03.2022 20:08
Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна
15.03.2022 14:37
Правила, що можуть врятувати життя під час стрілецьких обстрілів
14.03.2022 22:20
Війна породила нові шахрайські схеми
14.03.2022 21:45
Трудові відносини: чи можуть звільнити з роботи через війну
13.03.2022 19:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.