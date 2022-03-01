Сумський нумеролог порахував коли завершиться війна Ментальна перемога сталася ще 7-9 березня, каже нумеролог Владислав Грицай.

Російські окупанти деморалізовані, ЗСУ відбивають їх на багатьох напрямках. Тому астрологи і нумерологи дають прогнози щодо завершення війни в Україні.

Так, нумеролог і таролог Владислав Грицай з Сум прогнозує, що війна в Україні завершиться вже в 20 числах квітня 2022 року. Про це він сказав в ефірі одного з українських каналів.

За його словами, вже можна говорити про перемогу українців на ментальному рівні над росіянами. Ця перемога сталася ще 7-9 березня, каже нумеролог.

"Все завершиться в 20 числах квітня. Думаю, десь в районі 24 квітня. Однак завершення війни не означатиме конкретний юридичний статус Донбасу і Криму", – сказав Грицай.