Сумський обласний кардіологічний диспансер працює в штатному режимі

Консультації поліклінічного відділення лікарями кардіологами, висновок ЛКК - з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:30.
Прийом по швидкій допомозі — цілодобово.
0667878165 — завідувач відділення інтенсивної терапії та паліативної допомоги Горбачов Олександр Володимирович.
За допомогою звертатись у відділення інтенсивної терапії за телефоном: 0676578619 (цілодобово )
Доступні безплатні онлайн- консультації лікарів-кардіологів:
0665637093 Сандугей Тетяна Аліївна
0992855746 Колесніченко Інна Петрівна
0666444001 Белолюбцева Світлана Арсеніївна.