Сумський обласний кардіологічний диспансер працює в штатному режимі КНП "Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер" (вул. Ковпака 30) працює в штатному режимі (консультації поліклінічного відділення, госпіталізація, надання ургентної допомоги).

Консультації поліклінічного відділення лікарями кардіологами, висновок ЛКК - з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:30.

Прийом по швидкій допомозі — цілодобово.

0667878165 — завідувач відділення інтенсивної терапії та паліативної допомоги Горбачов Олександр Володимирович.

За допомогою звертатись у відділення інтенсивної терапії за телефоном: 0676578619 (цілодобово )

Доступні безплатні онлайн- консультації лікарів-кардіологів:

0665637093 Сандугей Тетяна Аліївна

0992855746 Колесніченко Інна Петрівна

0666444001 Белолюбцева Світлана Арсеніївна.