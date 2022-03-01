У Тростянці рашисти обстріляли подружжя пенсіонерів За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі.

Унаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.

Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами Охтирської окружної прокуратури.