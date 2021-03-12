Небезпечні події станом на 9:00 22 березня в Сумській області

За добу підрозділами ДСНС здійснено 1 тис. 405 виїздів, у тому числі 302 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 1 особу.
▫️Піротехніками ДСНС здійснено 108 залучень, знешкоджено 300 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 6 авіаційних бомб, обстежено територію площею понад 130 га.
▫️Знеструмлено 1 тис. 318 населених пунктів із них частково 43. ДСНС для забезпечення аварійного електроживлення об’єктів соціальної сфери залучено 9 генераторів, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень.
▫️Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 813 тис. осіб, з них понад 177 тис. дітей та понад 4 тис. осіб з інвалідністю.
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