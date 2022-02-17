Роменський район 05.03.20022: розстріляна автівка з цивільними Про це у звіті Голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького за 05.03.2022.

В Ромнах російські військові обстріляли місцеву заправку. Російські військові розпочали вести прицільний вогонь по нашій теробороні.

Один 200 з нашого боку та два 300. Не пробачимо русні жодної краплі нашої крові!

Учора ввечері російські військові, які стояли колоною на дорозі, розстріляли автівку з цивільними! Трапилося це неподалік села Пустовійтівка.

Це була машина таксі, яка везла мати та її 17-ти річного сина. Таксист загинув на місці, жінка з сином - у лікарні.

До них змогла приїхати карета швидкої, але її довго не пропускали російські війська.

Із гарних новин району: авіація ЗСУ відпрацювала колону ворога в с.Скрипалі, кількість їх втрат уточнюється.