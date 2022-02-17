Учора ввечері російські військові, які стояли колоною на дорозі, розстріляли автівку з цивільними! Трапилося це неподалік села Пустовійтівка.
Це була машина таксі, яка везла мати та її 17-ти річного сина. Таксист загинув на місці, жінка з сином - у лікарні.
До них змогла приїхати карета швидкої, але її довго не пропускали російські війська.
Із гарних новин району: авіація ЗСУ відпрацювала колону ворога в с.Скрипалі, кількість їх втрат уточнюється.
Ранок 5 березня на Сумщині почався рано, замість будильника - з нальоту російської авіації....
Учора Шостка провела в останню путь захисника України Романа Бердинова, військового 13-го батальйону 58-ї бригади. Про це повідомив Шосткинський міський...
Конотопщина оговтується від пережитих штурмів...
Російські військові грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей....