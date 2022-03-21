Рашисти обстріляли школу на Сумщині - прокуратура розпочала досудове розслідування Військові з території РФ обстріляли навчальний заклад на Сумщині – розпочато кримінальне провадження.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 травня 2022 року близько 7-ї год російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації здійснили ракетний обстріл території Навчально-виховного комплексу в с. Уланове Есманьської селищної ради на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Пресслужба обласної прокуратури