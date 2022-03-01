Перший Сумський гуманітарний штаб оптимізує роботу

Волонтери працюють без вихідних, аби кожен нужденний отримав те, що потрібно. Вони роз’яснюють механізм отримання речей першої необхідності.
“Аби люди не стояли у чергах годинами і це не наражало їх на небезпеку у разі тривоги, ми прийняли рішення, що прийматимемо запити щовівторка та щоп’ятниці, формуватимемо списки та набори гуманітарної допомоги по цим списках. У середу та четвер видаватимемо набори за попередньо сформованими списками. Усіх отримувачів обдзвонюватимуть волонтери та запрошуватимуть отримати допомогу” - пояснює координаторка Штабу Ксенія Гриник.
Нагадуємо, що першочергово гуманітарна допомога надаватиметься незахищеним категоріям населення, сім’ям з дітьми, літнім людям, людям з особливими потребами, тощо.