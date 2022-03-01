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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:09205

Перший Сумський гуманітарний штаб оптимізує роботу

До Перший Сумський гуманітарний штаб щоденно приходять сотні людей, які вимагають надати їм гуманітарну допомогу.

Волонтери працюють без вихідних, аби кожен нужденний отримав те, що потрібно. Вони роз’яснюють механізм отримання речей першої необхідності.

“Аби люди не стояли у чергах годинами і це не наражало їх на небезпеку у разі тривоги, ми прийняли рішення, що прийматимемо запити щовівторка та щоп’ятниці, формуватимемо списки та набори гуманітарної допомоги по цим списках. У середу та четвер видаватимемо набори за попередньо сформованими списками. Усіх отримувачів обдзвонюватимуть волонтери та запрошуватимуть отримати допомогу” - пояснює координаторка Штабу Ксенія Гриник.

Нагадуємо, що першочергово гуманітарна допомога надаватиметься незахищеним категоріям населення, сім’ям з дітьми, літнім людям, людям з особливими потребами, тощо.

Общество Перший Сумський гуманітарний штаб
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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