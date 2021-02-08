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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1969

Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо артобстрілу Сумихімпрома

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 березня 2022 року близько 03.00 год  збройні сили Російської Федерації, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили артобстріл ПАТ «Сумихімпром», який розташований на околиці м. Суми. У результаті злочинних дій окупантів  було пошкоджено 50-тонний резервуар з аміаком, відтак стався його витік.

Наразі аварійні бригади ДСНС та заводу проводять роботи по осадженню аміачної хмари.

За попередніми даними, один працівник підприємства отримав поранення.

Довідково: ПАТ «Сумихімпром» — це найбільше підприємство Сумщини, промисловий майданчик якого займає 226 га.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Право ПАТ Сумихімпром Прокуратура Слідство
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