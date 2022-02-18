Роменські правоохоронці виявили трьох загиблих Роменські поліцейські встановлюють особи двох загиблих.

Під час патрулювання району працівники поліції помітили на трасі пошкоджений вогнем автомобіль Рено Логан, всередині якого знаходилося обгоріле тіло. За декілька метрів від цього авто, на узбіччі дороги, поліцейські побачили тіла двох чоловіків. Особу одного з них правоохоронці вже встановили.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 438 «Порушння законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також проводять заходи по встановлення осіб загиблих.