Мережі магазинів, що сьогодні працюють у Сумах

На сьогодні по місту працюють:
маг. АТБ-маркет:
вул. Охтирська, 4А;
вул. Героїв Крут, 76/3;
пр-т М. Лушпи, 12;
вул. Харківська, 5/1;
вул. Іллінська, 51/1;
вул. Ярослава Мудрого, 57;
вул. Петропавлівська, 70;
вул. СКД, 20;
вул. Герасима Кондратьєва, 181.
маг. Сільпо
маг. Амбар (всі)
маг. Наш маркет:
пр-т Курський, вул. СКД, вул. Роменська.
маг. КОШИК (всі)
маг. Дари моря (всі)
маг. М'ясорубка: вул. Супруна, 3А; пр-т М. Лушпи, 13, 39А; вул.Петропавлівська, 76;
вул.Ковпака, 59: вул. Роменська, 77
маг. Наша ряба: вул. Пушкіна
маг. ЕКО (всі)