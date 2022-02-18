Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:03260

Мережі магазинів, що сьогодні працюють у Сумах

На сьогодні по місту працюють:
маг. АТБ-маркет:
вул. Охтирська, 4А;
вул. Героїв Крут, 76/3;
пр-т М. Лушпи, 12;
вул. Харківська, 5/1;
вул. Іллінська, 51/1;
вул. Ярослава Мудрого, 57;
вул. Петропавлівська, 70;
вул. СКД, 20;
вул. Герасима Кондратьєва, 181.
маг. Сільпо
маг. Амбар (всі)
маг. Наш маркет:
пр-т Курський, вул. СКД, вул. Роменська.
маг. КОШИК (всі)
маг. Дари моря (всі)
маг. М'ясорубка: вул. Супруна, 3А; пр-т М. Лушпи, 13, 39А; вул.Петропавлівська, 76;
вул.Ковпака, 59: вул. Роменська, 77
маг. Наша ряба: вул. Пушкіна
маг. ЕКО (всі)
Экономика Продовольчі магазини
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У Сумах можна отримати невідкладну стоматологічну допомогу
Сегодня 11:42
Лебедин знову зазнав авіаударів, Охтирка без зв’язку
Сегодня 11:18
Мережі магазинів, що сьогодні працюють у Сумах
Сегодня 11:03
Роменські правоохоронці виявили трьох загиблих
Сегодня 10:58
У Сумах поновлює роботу пункт вакцинації від COVID-19
Сегодня 10:36
Сумчани мають змогу отримувати консультації лікарів
Сегодня 10:26
23 загиблих, 9 – з однієї сім’ї. Наслідки авіаударів у Сумах та районі
Сегодня 10:00
У Лебедині рятувальники ліквідовували наслідки ворожого авіаудару
Сегодня 09:42
У Сумах під час авіанальоту загинув чемпіон України з самбо
Сегодня 09:35
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Як зафіксувати факт руйнування майна для отримання компенсації
Сегодня 10:18
Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
07.03.2022 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Понад 74 млн гривень виплатила НСЗУ лікарням Сумщини за пролікованих у січні пацієнтів
02.03.2022 16:05
Преимущества авиадоставки из Китая
23.02.2022 20:05
Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації
23.02.2022 13:56
Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии
22.02.2022 09:25
До Дня Державного герба України: сумський слід
19.02.2022 08:41
Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч”
18.02.2022 12:33
Нужен ли Сумам урбан-парк?
18.02.2022 11:43
«Курс першої домедичної допомоги»: В «УДАРі Віталія Кличка» пропонують сумчанам пройти навчання ®
18.02.2022 11:41
Сумчанка Марина Попатенко: Мені безліч разів говорили, що політика – це «нежіноча справа»
18.02.2022 09:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.