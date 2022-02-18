Мережі магазинів, що сьогодні працюють у Сумах

На сьогодні по місту працюють: маг. АТБ-маркет: вул. Охтирська, 4А; вул. Героїв Крут, 76/3; пр-т М. Лушпи, 12; вул. Харківська, 5/1; вул. Іллінська, 51/1; вул. Ярослава Мудрого, 57; вул. Петропавлівська, 70; вул. СКД, 20; вул. Герасима Кондратьєва, 181. маг. Сільпо маг. Амбар (всі) маг. Наш маркет: пр-т Курський, вул. СКД, вул. Роменська. маг. КОШИК (всі) маг. Дари моря (всі) маг. М'ясорубка: вул. Супруна, 3А; пр-т М. Лушпи, 13, 39А; вул.Петропавлівська, 76; вул.Ковпака, 59: вул. Роменська, 77 маг. Наша ряба: вул. Пушкіна маг. ЕКО (всі)